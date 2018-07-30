Два туриста из Польши погибли при столкновении яхты и парусника в Черногории

На плавательных средствах также находилось в общей сложности семеро детей разного возраста.

Два человека, туристы из Польши П. Маковский и Э. Пьясковская, погибли при столкновении парусника и моторной яхты в Черногории в заливе Траште неподалёку от населённого пункта Облатно, сообщает служба национального теле- и радиовещания страны.

По данным канала, на паруснике "Карукер" были капитан, двое взрослых и двое детей, а на яхте "Азимут 50" — капитан, двое взрослых и пятеро детей. Жертвами столкновения стали двое взрослых с парусного судна — мужчина и женщина.

После происшествия первую помощь пострадавшим оказали пассажиры с третьей яхты, которая оказалась поблизости.