Два туриста из Польши погибли при столкновении яхты и парусника в Черногории
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На плавательных средствах также находилось в общей сложности семеро детей разного возраста.
Два человека, туристы из Польши П. Маковский и Э. Пьясковская, погибли при столкновении парусника и моторной яхты в Черногории в заливе Траште неподалёку от населённого пункта Облатно, сообщает служба национального теле- и радиовещания страны.
По данным канала, на паруснике "Карукер" были капитан, двое взрослых и двое детей, а на яхте "Азимут 50" — капитан, двое взрослых и пятеро детей. Жертвами столкновения стали двое взрослых с парусного судна — мужчина и женщина.
После происшествия первую помощь пострадавшим оказали пассажиры с третьей яхты, которая оказалась поблизости.
Участвовавшие в аварии суда задержаны, один из участников арестован. На месте работали спасатели и скорая, также был задействован полицейский вертолёт.