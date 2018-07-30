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Опубликовано 30 июля 2018, 19:15

Два туриста из Польши погибли при столкновении яхты и парусника в Черногории

Фото: &copy; rtcg.me

Фото: © rtcg.me

На плавательных средствах также находилось в общей сложности семеро детей разного возраста.

Два человека, туристы из Польши П. Маковский и Э. Пьясковская, погибли при столкновении парусника и моторной яхты в Черногории в заливе Траште неподалёку от населённого пункта Облатно, сообщает служба национального теле- и радиовещания страны.

По данным канала, на паруснике "Карукер" были капитан, двое взрослых и двое детей, а на яхте "Азимут 50" — капитан, двое взрослых и пятеро детей. Жертвами столкновения стали двое взрослых с парусного судна — мужчина и женщина.

После происшествия первую помощь пострадавшим оказали пассажиры с третьей яхты, которая оказалась поблизости.

Участвовавшие в аварии суда задержаны, один из участников арестован. На месте работали спасатели и скорая, также был задействован полицейский вертолёт.

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Анна Стрельцова
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