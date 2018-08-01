Nvidia покажет новые видеокарты уже 20 августа

По всей видимости, на конференции на Gamescom представят следующее поколение видеокарт GeForce GTX.

В Сети появилась информация о том, что на игровой выставке Gamescom выступит компания Nvidia. Там пройдёт презентация "некоего обсуждаемого сюрприза".

Вместе с этим Nvidia обещает показать демоверсии игровых новинок. В описании презентации сказано о том, что запущены они будут на самом последнем оборудовании GeForce. Скорее всего, на Gaming Celebration компания официально представит видеокарты следующего поколения: GeForce GTX 1180, 1170 и 1160.