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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 10:23

Nvidia покажет новые видеокарты уже 20 августа

Фото &copy; Flickr/NVIDIA Corporation

Фото © Flickr/NVIDIA Corporation

По всей видимости, на конференции на Gamescom представят следующее поколение видеокарт GeForce GTX.

В Сети появилась информация о том, что на игровой выставке Gamescom выступит компания Nvidia. Там пройдёт презентация "некоего обсуждаемого сюрприза".

Вместе с этим Nvidia обещает показать демоверсии игровых новинок. В описании презентации сказано о том, что запущены они будут на самом последнем оборудовании GeForce. Скорее всего, на Gaming Celebration компания официально представит видеокарты следующего поколения: GeForce GTX 1180, 1170 и 1160.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что продажи новой серий GeForce GTX начнутся уже этой осенью. Nvidia пока эту информацию не подтвердила и не опровергла.

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Сергей Сурепин
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