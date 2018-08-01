HRW призвала к немедленному расследованию убийства российских журналистов в ЦАР
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Центральноафриканскую Республику сотрудничать с посольством РФ и миссией ООН при расследовании убийства трёх российских журналистов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отметил старший исследователь HRW по Африке Льюис Мадж, представителей СМИ убили в безопасном районе, где случаи бандитизма встречаются редко.
По мнению Маджа, необходимо незамедлительно принять меры по поиску тех, кто совершил это "ужасное деяние".
Напомним, 31 июля российское посольство в ЦАР сообщило о гибели трёх человек. По данным МИД РФ, у погибших нашли журналистские документы, которые принадлежат Кириллу Радченко, Александру Расторгуеву и Орхану Джемалю. Также в ведомстве отметили, что сотрудники посольства РФ не были информированы о пребывании на территории страны российских журналистов.