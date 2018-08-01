HRW призвала к немедленному расследованию убийства российских журналистов в ЦАР

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Центральноафриканскую Республику сотрудничать с посольством РФ и миссией ООН при расследовании убийства трёх российских журналистов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отметил старший исследователь HRW по Африке Льюис Мадж, представителей СМИ убили в безопасном районе, где случаи бандитизма встречаются редко.

По мнению Маджа, необходимо незамедлительно принять меры по поиску тех, кто совершил это "ужасное деяние".