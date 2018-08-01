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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 05:41

HRW призвала к немедленному расследованию убийства российских журналистов в ЦАР

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: &copy;&nbsp;телеграм-канал&nbsp;Mash

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Центральноафриканскую Республику сотрудничать с посольством РФ и миссией ООН при расследовании убийства трёх российских журналистов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отметил старший исследователь HRW по Африке Льюис Мадж, представителей СМИ убили в безопасном районе, где случаи бандитизма встречаются редко.

По мнению Маджа, необходимо незамедлительно принять меры по поиску тех, кто совершил это "ужасное деяние".

Напомним, 31 июля российское посольство в ЦАР сообщило о гибели трёх человек. По данным МИД РФ, у погибших нашли журналистские документы, которые принадлежат Кириллу Радченко, Александру Расторгуеву и Орхану Джемалю. Также в ведомстве отметили, что сотрудники посольства РФ не были информированы о пребывании на территории страны российских журналистов.

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Андрей Довлатов
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