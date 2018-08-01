В Швеции из собора похитили королевские регалии XVII века

В Швеции злоумышленники пробрались в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века. Об этом пишет Expressen.

Отмечается, что была похищена корона короля Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.

По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является "кражей у всего шведского общества".