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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 06:11

В Швеции из собора похитили королевские регалии XVII века

Фото: &copy; Flickr/Toby Bradbury

Фото: © Flickr/Toby Bradbury

В Швеции злоумышленники пробрались в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века. Об этом пишет Expressen.

Отмечается, что была похищена корона короля Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.

По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является "кражей у всего шведского общества".

Сейчас на поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции. Для того чтобы определить местонахождение воришек, используются в том числе вертолёты.

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Андрей Довлатов
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