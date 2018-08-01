В Швеции из собора похитили королевские регалии XVII века
Фото: © Flickr/Toby Bradbury
В Швеции злоумышленники пробрались в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века. Об этом пишет Expressen.
Отмечается, что была похищена корона короля Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.
По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является "кражей у всего шведского общества".
Сейчас на поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции. Для того чтобы определить местонахождение воришек, используются в том числе вертолёты.