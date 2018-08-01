AP: Российских журналистов в ЦАР перед убийством захватили десять человек
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Фото: © телеграм-канал Mash
По данным местных властей, на погибших напали люди "в тюрбанах, говорившие только по-арабски".
Членов съёмочной группы из России Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, погибших в Центральноафриканской Республике, перед убийством захватили примерно 10 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города в ЦАР Сибю Марселина Йойо.
По его словам, Сибю российские журналисты покинули около 19:00 по местному времени. На расстоянии примерно 23 километров от города на них напали неизвестные.
— Силы безопасности сказали им не ехать, потому что было уже темно. Их захватили около десяти человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски, — пояснил Йойо.
Как рассказал чиновник, Джемаля, Радченко и Расторгуева расстреляли на месте, а их водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям.
Напомним, 31 июля стало известно о гибели в ЦАР трёх российских журналистов. По данным МИД РФ, у погибших нашли журналистские документы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники посольства РФ не были информированы об их пребывании в стране.