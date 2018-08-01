AP: Российских журналистов в ЦАР перед убийством захватили десять человек

По данным местных властей, на погибших напали люди "в тюрбанах, говорившие только по-арабски".

Членов съёмочной группы из России Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, погибших в Центральноафриканской Республике, перед убийством захватили примерно 10 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города в ЦАР Сибю Марселина Йойо.

По его словам, Сибю российские журналисты покинули около 19:00 по местному времени. На расстоянии примерно 23 километров от города на них напали неизвестные.

— Силы безопасности сказали им не ехать, потому что было уже темно. Их захватили около десяти человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски, — пояснил Йойо.

Как рассказал чиновник, Джемаля, Радченко и Расторгуева расстреляли на месте, а их водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям.