Pornhub показал порнопародию на Fortnite

Известная киностудия Wood Rocket, которая специализируется на съёмках порнофильмов, представила новую работу — Fortnut. Это порнопародия на популярную многопользовательскую игру Fortnite.

Студия заручилась поддержкой сайта Pornhub. В ленте снялись популярные в порнокругах актёры Мисси Мартинес, Томми Пистол и Эйприл О’Нил. В трейлере, опубликованном Wood Rocket, можно увидеть многочисленные отсылки к игре студии Epic Games, в том числе лам, летающие автобусы и сундук с полезными вещами.