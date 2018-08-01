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Опубликовано 1 августа 2018, 10:33

Pornhub показал порнопародию на Fortnite

Скриншот видео Wood Rocket

Скриншот видео Wood Rocket

В фильме снялись известные в определённых кругах актёры Мисси Мартинес, Томми Пистол и Эйприл О’Нил.

Известная киностудия Wood Rocket, которая специализируется на съёмках порнофильмов, представила новую работу — Fortnut. Это порнопародия на популярную многопользовательскую игру Fortnite.

Студия заручилась поддержкой сайта Pornhub. В ленте снялись популярные в порнокругах актёры Мисси Мартинес, Томми Пистол и Эйприл О’Нил. В трейлере, опубликованном Wood Rocket, можно увидеть многочисленные отсылки к игре студии Epic Games, в том числе лам, летающие автобусы и сундук с полезными вещами.

Напомним, сейчас игра Fortnite доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и iOS.

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Сергей Сурепин
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