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Опубликовано 1 августа 2018, 10:53

Звезда "Игры престолов" рассказала об издевательствах со стороны журналиста

Скриншот видео&nbsp;Discovery UK
Скриншот видео Discovery UK

Это произошло в тот момент, когда актриса Лена Хиди находилась на седьмом месяце беременности.

Звезда телевизионного сериала "Игра престолов" Лена Хиди стала героиней нового выпуска программы Беара Гриллса — известного британского путешественника. Однако этот эпизод запомнился поклонникам не только захватывающими приключениями в дикой природе, но и рассказом Хиди о возмутительном поступке журналиста-мужчины на одной из пресс-конференций.

Актриса заявила, что произошло, когда она была на 7-м месяце беременности. Оказалось, что один из репортёров встал и перед всеми заявил, что "вживую она не оправдала его ожиданий", а светлый парик Серсеи Ланнистер "ей идёт намного больше", чем натуральный цвет её волос.

Я была подавлена. Неужели кто-то может такое сказать?

Лена Хиди

Напомним, сейчас Лена Хиди снимается в последнем сезоне "Игры престолов". Премьера новых эпизодов запланирована на первую половину 2019 года.

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Сергей Сурепин
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