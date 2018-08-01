Звезда "Игры престолов" рассказала об издевательствах со стороны журналиста

Это произошло в тот момент, когда актриса Лена Хиди находилась на седьмом месяце беременности.

Звезда телевизионного сериала "Игра престолов" Лена Хиди стала героиней нового выпуска программы Беара Гриллса — известного британского путешественника. Однако этот эпизод запомнился поклонникам не только захватывающими приключениями в дикой природе, но и рассказом Хиди о возмутительном поступке журналиста-мужчины на одной из пресс-конференций.

Актриса заявила, что произошло, когда она была на 7-м месяце беременности. Оказалось, что один из репортёров встал и перед всеми заявил, что "вживую она не оправдала его ожиданий", а светлый парик Серсеи Ланнистер "ей идёт намного больше", чем натуральный цвет её волос.

Я была подавлена. Неужели кто-то может такое сказать? Лена Хиди