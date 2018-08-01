Xiaomi выпустит новый ноутбук для геймеров

Обновлённый Mi Gaming Laptop получит мощный актуальный процессор Intel Core восьмого поколения.

Компания Xiaomi уже в августе этого года покажет новый ноутбук, предназначенный для геймеров. Китайцы обновят линейку Mi Gaming Laptop.

Игровой ноутбук получит процессор Intel Core восьмого поколения. Новый Mi Gaming Laptop предложит геймерам повышенную производительность, 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек, а также тонкие рамки.

Вместе с этим стало известно, что ноутбук оснастят видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti. Будет вариант на 8 и 16 гигабайт оперативной памяти, объём SSD-накопителя — 256 гигабайт, жёсткого диска — 1 терабайт.