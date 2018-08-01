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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 10:28

СМИ назвали группировку, которая могла убить российских журналистов в ЦАР

Фото: &copy; Flickr/hdptcar

Фото: © Flickr/hdptcar

Ранее сообщалось, что съёмочную группу перед убийством захватили около десяти человек.

Российских журналистов в ЦАР могли убить боевики повстанческого движения "Селека". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское радио страны.

— Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека". Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги, — говорится в сообщении местного радио.

Ранее сообщалось, что съёмочную группу при выезде из Сибю предупреждали об опасности передвижения в тёмное время. Однако Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев не послушали сотрудников сил безопасности. В 24 км от Сибю журналистов захватили примерно десять человек и убили.

О гибели трёх российских журналистов в ЦАР стало известно 31 июля.

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Янковская Ольга
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