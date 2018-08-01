СМИ назвали группировку, которая могла убить российских журналистов в ЦАР

Ранее сообщалось, что съёмочную группу перед убийством захватили около десяти человек.

Российских журналистов в ЦАР могли убить боевики повстанческого движения "Селека". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское радио страны.

— Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека". Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги, — говорится в сообщении местного радио.

Ранее сообщалось, что съёмочную группу при выезде из Сибю предупреждали об опасности передвижения в тёмное время. Однако Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев не послушали сотрудников сил безопасности. В 24 км от Сибю журналистов захватили примерно десять человек и убили.