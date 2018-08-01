Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" оставлен под арестом
Андрей Бурсин. Фото: ©РИА Новости/Ольга Климова
В Кемерове областной суд постановил оставить под арестом Андрея Бурсина — руководителя службы пожаротушения первого отряда региональной Федеральной противопожарной службы.
Апелляционную жалобу подавали адвокаты обвиняемого в халатности. Таким образом, Бурсин останется под арестом до 7 сентября. Об изменении меры пресечения ходатайствовала и прокуратура, предлагая отправить Бурсина под домашний арест. Но, по мнению следствия, он может скрыться, угрожать свидетелям по делу.
Напомним, по версии следствия, Андрей Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" при организации тушения пожара в "Зимней вишне". В том пожаре погибли 60 человек, в основном дети.