Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" оставлен под арестом

Апелляционную жалобу подавали адвокаты обвиняемого в халатности. Таким образом, Бурсин останется под арестом до 7 сентября. Об изменении меры пресечения ходатайствовала и прокуратура, предлагая отправить Бурсина под домашний арест. Но, по мнению следствия, он может скрыться, угрожать свидетелям по делу.