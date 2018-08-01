Тела убитых в ЦАР журналистов вернут на родину в ближайшие дни
Военные и полицейские миротворцы, работающие с Миссией ООН в ЦАР
Фото: © flickr.com/United Nations Photo
Ранее в Центральноафриканской Республике рассказали, что просили съёмочную группу не путешествовать в ночное время, так как это опасно.
Тела трёх российских журналистов, которых убили в Центральноафриканской Республике, вернут на родину в ближайшее время. Сейчас вопросом их транспортировки занимается Посольство РФ в ЦАР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что посольство уже сегодня свяжется с родными погибших, чтобы обсудить детали.
31 июля российское посольство в ЦАР сообщило о гибели трёх человек. По данным МИД РФ, у погибших нашли документы, которые принадлежат Кириллу Радченко, Александру Расторгуеву и Орхану Джемалю. При этом в ЦАР рассказали, что съёмочную группу перед убийство захватили примерно десять человек, которые могут принадлежать к группировке "Селека".