Тела убитых в ЦАР журналистов вернут на родину в ближайшие дни

Ранее в Центральноафриканской Республике рассказали, что просили съёмочную группу не путешествовать в ночное время, так как это опасно.

Тела трёх российских журналистов, которых убили в Центральноафриканской Республике, вернут на родину в ближайшее время. Сейчас вопросом их транспортировки занимается Посольство РФ в ЦАР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Я могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что посольство уже сегодня свяжется с родными погибших, чтобы обсудить детали.