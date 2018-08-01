МИД: Российские журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую
Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Кроме того, ведомству не было известно о факте присутствия погибших в республике.
Члены съёмочной группы из России Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформили поездку как туристическую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Ни они, ни люди, которые их туда направляли, — какая-то компания или какое-то представительство— не сообщали в МИД России, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР, — сказала дипломат в эфире "Россия 24".
По словам Захаровой, после трагедии были подняты документы о поездке журналистов. Оказалось, что Джемаль, Радченко и Расторгуев оформили свой въезд на территорию страны как туристический. Представитель ведомства уточнила, что российское посольство сейчас занимается вопросом транспортировки тел журналистов из Центральноафриканской Республики на родину.
Напомним, 31 июля в Центральноафриканской Республике погибли три человека, имевшие при себе только журналистские удостоверения. Они были выданы на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Ранее выяснилось, что представителей прессы перед убийством захватили около десяти человек в тюрбанах.