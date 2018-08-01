МИД: Российские журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую

Кроме того, ведомству не было известно о факте присутствия погибших в республике.

Члены съёмочной группы из России Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформили поездку как туристическую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ни они, ни люди, которые их туда направляли, — какая-то компания или какое-то представительство— не сообщали в МИД России, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР, — сказала дипломат в эфире "Россия 24".

По словам Захаровой, после трагедии были подняты документы о поездке журналистов. Оказалось, что Джемаль, Радченко и Расторгуев оформили свой въезд на территорию страны как туристический. Представитель ведомства уточнила, что российское посольство сейчас занимается вопросом транспортировки тел журналистов из Центральноафриканской Республики на родину.