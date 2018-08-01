Режиссёр "Игры престолов" снимет экранизацию комикса про ковбоя и викинга

В новом проекте будет принимать участие Приянка Чопра, которая известна по сериалу "База Куантико".

В Сети появилась информация о том, что актриса Приянка Чопра ведёт переговоры со студией Universal. Она планирует принять участие в съёмках экранизации комикса Эй Джея Либермана и Райли Россмо "Ковбой ниндзя викинг".

Поставит картину Мишель Макларен, режиссёр сериалов "Игра престолов", "Во все тяжкие" и "Мир Дикого Запада". Дэн Мазо ("Гнев титанов") и Райан Ингл ("Рэмпейдж") работают над сценарием. В случае достижения соглашения актриса составит компанию на экране Крису Прэтту, который сыграет киллера с диссоциативным расстройством личности.