Режиссёр "Игры престолов" снимет экранизацию комикса про ковбоя и викинга
Фото: © Andy Kropa/Invision/AP
В новом проекте будет принимать участие Приянка Чопра, которая известна по сериалу "База Куантико".
В Сети появилась информация о том, что актриса Приянка Чопра ведёт переговоры со студией Universal. Она планирует принять участие в съёмках экранизации комикса Эй Джея Либермана и Райли Россмо "Ковбой ниндзя викинг".
Поставит картину Мишель Макларен, режиссёр сериалов "Игра престолов", "Во все тяжкие" и "Мир Дикого Запада". Дэн Мазо ("Гнев титанов") и Райан Ингл ("Рэмпейдж") работают над сценарием. В случае достижения соглашения актриса составит компанию на экране Крису Прэтту, который сыграет киллера с диссоциативным расстройством личности.
Напомним, что сам комикс рассказывает о сверхсекретном контрразведывательном подразделении, где пациентов, которые страдают диссоциативным расстройством личности, превращают в спецагентов под кодовым названием "Тройка". Каждый из них обладает тройным набором особых умений, связанных с разными личностями.