Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 11:57

Слепой геймер показал, как нужно играть в Call of Duty

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ tj the blind gamer

Скриншот видео: youtube.com/ tj the blind gamer

Игроку удалось набрать более семи тысяч убийств. Помимо слепоты у него также деформирована правая рука.

Пользователь Reddit под псевдонимом TJ рассказал, что он набрал 7611 убийств в игре Call of Duty: WWII с учётом слепоты. Оказалось, что геймер ориентируется только на звуки. Его цель — набрать 10 тысяч убийств.

Оказалось, что геймер стал поклонником серии Call of Duty ещё до того, как потерял зрение. Он играл в зомби-режим World at War, когда ему было восемь лет, а после перешёл в многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare 2 — к тому моменту он видел только правым глазом.

Геймер страдает от слепоты и других проблем со здоровьем из-за того, что роды его матери были преждевременными. Геймер пробыл в утробе шесть месяцев вместо необходимых восьми-девяти. В результате этого многие его органы не успели должным образом сформироваться.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • callofduty
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar