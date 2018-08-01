Слепой геймер показал, как нужно играть в Call of Duty

Игроку удалось набрать более семи тысяч убийств. Помимо слепоты у него также деформирована правая рука.

Пользователь Reddit под псевдонимом TJ рассказал, что он набрал 7611 убийств в игре Call of Duty: WWII с учётом слепоты. Оказалось, что геймер ориентируется только на звуки. Его цель — набрать 10 тысяч убийств.

Оказалось, что геймер стал поклонником серии Call of Duty ещё до того, как потерял зрение. Он играл в зомби-режим World at War, когда ему было восемь лет, а после перешёл в многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare 2 — к тому моменту он видел только правым глазом.