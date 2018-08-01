Юэн Макгрегор готов вернуться к роли Оби-Вана в "Звёздных войнах"

На этот раз актёр рассказал о том, что с удовольствием продолжит эту роль, на премьере фильма о Винни-Пухе.

Актёр Юэн Макгрегор в очередной раз заговорил про возвращение к роли Оби-Вана в "Звёздных войнах". На этот раз это произошло во время пресс-тура фильма "Кристофер Робин".

Журналисты спросили актёра про его будущее во вселенной "Звёздных войн". На это Макгрегор ответил следующее: "Мне жаль это говорить, но я не знаю ничего, чего не знаете вы. Мне ничего не известно, но я был бы не против узнать. Вы это понимаете". Макгрегор заявил, что с радостью готов вернуться к этой роли.