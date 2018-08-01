Российских школьников предложили не кормить во время игр за компьютером
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Вместе с этим поступило предложение ограничить пребывание подростков за компьютером тремя часами в день.
Центр защиты прав и интересов детей при Минпросвещения составил методические рекомендации для родителей по пребыванию их детей в Интернете и за компьютерными играми. Создатели документа считают, что он позволит обезопасить российских детей от интернет-зависимости и предотвратить угрозы, приходящие из Всемирной паутины.
Специалисты считают, что ребёнок не должен играть в компьютерные игры дольше 3 часов в день. Также особое внимание обращается на то, что юных геймеров нельзя кормить в то время, когда они играют за компьютером.
Вместе с этим родителям несовершеннолетних рекомендуют заключить с подростками письменный договор, где указать все правила пользования компьютером и выхода в Интернет. Специалисты считают, что дети должны выходить в Сеть только с разрешения взрослых.