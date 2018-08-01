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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 12:17

Российских школьников предложили не кормить во время игр за компьютером

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Фомичев

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Вместе с этим поступило предложение ограничить пребывание подростков за компьютером тремя часами в день.

Центр защиты прав и интересов детей при Минпросвещения составил методические рекомендации для родителей по пребыванию их детей в Интернете и за компьютерными играми. Создатели документа считают, что он позволит обезопасить российских детей от интернет-зависимости и предотвратить угрозы, приходящие из Всемирной паутины.

Специалисты считают, что ребёнок не должен играть в компьютерные игры дольше 3 часов в день. Также особое внимание обращается на то, что юных геймеров нельзя кормить в то время, когда они играют за компьютером.

Вместе с этим родителям несовершеннолетних рекомендуют заключить с подростками письменный договор, где указать все правила пользования компьютером и выхода в Интернет. Специалисты считают, что дети должны выходить в Сеть только с разрешения взрослых.

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Сергей Сурепин
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