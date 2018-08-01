Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 12:27

Геймер прошёл Fallout: New Vegas без единой царапины

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Энтузиасту на это потребовалось шесть с половиной часов. Игру он проходил на самом сложном режиме.

Геймер под псевдонимом T Ronix опубликовал в сети видео, в котором он показал, как прошёл игру Fallout: New Vegas без единой царапины и на самом сложном режиме. Публикация геймера сразу же стала популярной в интернете.

На прохождение игры геймер потратил более шести часов. За всё время его персонаж не получил ни единого повреждения.

По словам геймера, он намерен в таком же стиле пройти третью и четвёртую части Fallout. Пока пользователь не рассказывает, когда именно примется за этот челлендж.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • геймеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar