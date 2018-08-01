Геймер прошёл Fallout: New Vegas без единой царапины

Энтузиасту на это потребовалось шесть с половиной часов. Игру он проходил на самом сложном режиме.

Геймер под псевдонимом T Ronix опубликовал в сети видео, в котором он показал, как прошёл игру Fallout: New Vegas без единой царапины и на самом сложном режиме. Публикация геймера сразу же стала популярной в интернете.

На прохождение игры геймер потратил более шести часов. За всё время его персонаж не получил ни единого повреждения.