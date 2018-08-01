Организаторы "Оскара" запустили флешмоб "Опиши любимый фильм в 5 словах"

Киноакадемия попросила пользователей "Твиттера" описать любимые фильмы в пяти словах. Знаменитости не прошли мимо.

31 июля Академия кинематографических искусств и наук в США, ответственная за проведение премии "Оскар", предложила пользователям "Твиттера" пересказать сюжет любимого фильма в пяти словах.

Share the plot of your favorite movie in five words. — The Academy (@TheAcademy) July 31, 2018

Фанаты предложили несколько сотен вариантов.

DINOSAURS

SHOULD

NOT

BE

ALIVE — Colton Butcher (@cltnbutcher) July 31, 2018

Динозавры. Точно. Не. Должны. Выжить.

Michael Jordan saves the world https://t.co/VUFld8MUOp — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) July 31, 2018

Майкл Джордан спасает весь мир.

Evil empire; plucky rebels; pewpew — Peter Gleick (@PeterGleick) July 31, 2018

Злая империя. Отважные повстанцы. Пиу-пиу.

Помимо обычных пользователей, во флешмобе приняли участие актёры и режиссёры. Например, Арнольд Шварценеггер решил не сильно скрывать свои любимые фильмы.

Machine sent back to kill. https://t.co/5d2BhHj5YW — Arnold (@Schwarzenegger) July 31, 2018