Организаторы "Оскара" запустили флешмоб "Опиши любимый фильм в 5 словах"
Киноакадемия попросила пользователей "Твиттера" описать любимые фильмы в пяти словах. Знаменитости не прошли мимо.
31 июля Академия кинематографических искусств и наук в США, ответственная за проведение премии "Оскар", предложила пользователям "Твиттера" пересказать сюжет любимого фильма в пяти словах.
Share the plot of your favorite movie in five words.— The Academy (@TheAcademy) July 31, 2018
Фанаты предложили несколько сотен вариантов.
DINOSAURS— Colton Butcher (@cltnbutcher) July 31, 2018
SHOULD
NOT
BE
ALIVE
Динозавры. Точно. Не. Должны. Выжить.
Michael Jordan saves the world https://t.co/VUFld8MUOp— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) July 31, 2018
Майкл Джордан спасает весь мир.
Evil empire; plucky rebels; pewpew— Peter Gleick (@PeterGleick) July 31, 2018
Злая империя. Отважные повстанцы. Пиу-пиу.
Помимо обычных пользователей, во флешмобе приняли участие актёры и режиссёры. Например, Арнольд Шварценеггер решил не сильно скрывать свои любимые фильмы.
Machine sent back to kill. https://t.co/5d2BhHj5YW— Arnold (@Schwarzenegger) July 31, 2018
Машину отправили в прошлое убивать.