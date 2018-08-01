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Опубликовано 1 августа 2018, 11:37

Организаторы "Оскара" запустили флешмоб "Опиши любимый фильм в 5 словах"

Киноакадемия попросила пользователей "Твиттера" описать любимые фильмы в пяти словах. Знаменитости не прошли мимо.

31 июля Академия кинематографических искусств и наук в США, ответственная за проведение премии "Оскар", предложила пользователям "Твиттера" пересказать сюжет любимого фильма в пяти словах.

Фанаты предложили несколько сотен вариантов.

Динозавры. Точно. Не. Должны. Выжить.

Майкл Джордан спасает весь мир.

Злая империя. Отважные повстанцы. Пиу-пиу.

Помимо обычных пользователей, во флешмобе приняли участие актёры и режиссёры. Например, Арнольд Шварценеггер решил не сильно скрывать свои любимые фильмы.

Машину отправили в прошлое убивать.

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Сергей Сурепин
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