В соцсетях обвинили Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

Погибшая в результате нападения вооружённой банды в Центральноафриканской Республике группа российских журналистов была направлена в страну по поручению экс-олигарха Михаила Ходорковского, и именно он несёт за их смерть полную ответственность, считают многие пользователи соцсетей и известные блогеры. Так, в частности, известный российский либеральный экономист и оппозиционер Альфред Кох назвал Ходорковского чудаком на букву М. Кох затем удалил свой пост в "Фейсбуке", однако другие пользователи успели сделать соответствующие скриншоты.

Кох прыгнул на Ходорковского pic.twitter.com/XeMnLxggZW — Илиас Меркури (@imerkouri) 31 июля 2018 г.

— Интересно, кто тот бодрый инвестор, что заказал ребятам фильм про ЧВК Вагнера в Африке? Ну не на свои же они туда полетели, в самом деле… Кто тот чудак на букву М, что отправляет людей на верную гибель ради острого материала? В целом-то про эту ЧВК всё ясно. Фактуры и так достаточно. Неужели можно так рисковать людьми (да какими!), чтобы просто получить картинку поострее? И показать её по Интернету…

Известный российский переводчик и основатель культового сообщества "Тупичок" Дмитрий Goblin Пучков также отметил, что ответственность за гибель журналистов лежит на том, кто их послал в ЦАР.

— Журналистов отправил в Африку Ходорковский. Безопасность журналистов не обеспечил пославший их Ходорковский. Виноват в убийстве журналистов, очевидно, известно кто.

Российский журналист, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём телеграм-канале усомнился в искренности Ходорковского и предположил, что экс-олигарх может ещё кого-то "угробить".

Скриншот © L!FE

— На каком месте? Ходор ещё кого-то хочет угробить?

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин также акцентирует внимание на том, что Ходорковский, по сути, послал журналистов на верную смерть с целью реализации собственных медийных и пропагандистских планов.

— Михаил Ходорковский хотел, чтоб профи сделали ему фильм про легендарную российскую частную военную компанию "Вагнер". А он бы, поди, тряс им перед прогрессивной общественностью всего мира, рассказывая про кровавую деспотию. (Притом что у основных мировых игроков, само собой, есть свои ЧВК в том или ином виде, и хоронят они их молча, как и положено).

Журналист и публицист Максим Кононенко также обвинил Ходорковского в том, что он отправил трёх талантливых российских журналистов фактически на смерть и теперь судорожно пытается выгородить себя.

— Нет, они не совершали никакого подвига. Нет никакого подвига в этом. В Сирии был подвиг. В Ливии был подвиг. В Донбассе был подвиг. А тут подвига не было. Было стрингерство с бессмысленной темой, за которую платил заказчик. Нужны были деньги. Они умерли за деньги Ходорковского. Вот за что они умерли. Убивал ли Ходорковский мэра Нефтеюганска Петухова, мы достоверно не знаем. Но зато мы достоверно знаем, что он убил русских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.