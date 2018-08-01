"Похоже на наводку". Погибшие в ЦАР журналисты отклонились от маршрута на 23 км

Отмечается, что водитель россиян накануне вёл себя странно, а после нападения остался жив.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие накануне в ЦАР, отклонились от намеченного маршрута на 23 километра. Об этом рассказал руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин, отметив "настораживающее" поведение их водителя.

— Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Коняхина, водитель вёл себя странно и глава ЦУР поделился с погибшими журналистами своими подозрения о том, что ситуация "похожа на наводку". Однако те ответили, что "вроде всё нормально".

— На следующий день поехали, на полпути их расстреляли, водитель остался жив — неожиданно, — добавил руководитель ЦУР.