Захарова опровергла связь между убийством россиян в ЦАР и съёмками фильма о ЧВК

По словам дипломата, журналисты, судя по месту обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев отправились в Центральноафриканскую Республику на съёмки документального фильма о ЧВК.

Дипломат отметила, что "никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР" нет. Захарова напомнила, что ещё в марте внешнеполитическое ведомство сообщало об отечественных военных и гражданских инструкторах в республике, работу которых по запросу могли снимать СМИ.

— Российские журналисты, судя по месту обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы. Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы, — написала представитель МИД РФ в "Фейсбуке".

По словам Захаровой, что погибшие делали в ЦАР на самом деле и каковы были их цели и задачи — вопрос открытый. Дипломат добавила, что "в информационной вакханалии", которую устраивают вокруг гибели российских журналистов, "правда опять уйдёт на десятый план".