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Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 13:10

Популярного рэпера Трэвиса Скотта обвинили в гомофобии

Фото: &copy; instagram.com/amandalepore

Фото: © instagram.com/amandalepore

Модель-транссексуал Аманда Лепор заявила, что её удалили с обложки нового альбома рэпера.

Модель и певица Аманда Лепор — одна из самых известных трансгендеров мира. Она заявила о том, что снималась для обложки альбома рэпера Трэвиса Скотта под названием Astroworld.

Лепор опубликовала две обложки альбома. На финальном варианте, как оказалась, отсутствует изображение модели. Рэпера уже начали критиковать за такое поведение и обвиняют в гомофобии.

Аманда назвала своё тело самым дорогим в мире. Она начала менять пол ещё в конце 80-х годов и с тех пор сделала огромное количество пластических операций.

Напомним, новый альбом Скотта должен выйти 3 августа.

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Сергей Сурепин
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