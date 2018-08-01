Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 12:56

Том Круз до 2006 года не знал, что в Интернете есть порно

Фото &copy; Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото © Brent N. Clarke/Invision/AP

Популярный американский актёр узнал об этом во время диалога с другой звездой Голливуда — Сетом Рогеном.

Актёр Том Круз до 2006 года даже не подозревал о существовании интернет-порно. То, что фильмы 18+ доступны в Сети, актёр узнал из разговора со своим коллегой Сетом Рогеном.

Информацию об этом в вечернем шоу телеведущего Стивена Кольбера рассказал режиссёр Джадд Апатоу.

В 2006 году актёры и режиссёр встретились, чтобы обсудить романтическую комедию с Томом Крузом, которую они хотели снять, но фильм так и не вышел. Апатоу рассказал, что не помнит, как они заговорили про порнофильмы в Интернете, но отметил, что беседы с Рогеном часто сводятся к порно и марихуане.

Наличие порно в Сети удивило Круза. Роген пытался объяснить, что многие только там порно и смотрят. Круз, по словам Апатоу, не мог в это поверить.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • голливуд
  • Том Круз
  • порно
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar