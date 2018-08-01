Том Круз до 2006 года не знал, что в Интернете есть порно
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Популярный американский актёр узнал об этом во время диалога с другой звездой Голливуда — Сетом Рогеном.
Актёр Том Круз до 2006 года даже не подозревал о существовании интернет-порно. То, что фильмы 18+ доступны в Сети, актёр узнал из разговора со своим коллегой Сетом Рогеном.
.@JuddApatow takes us back to when he brought @SethRogen to a meeting with @TomCruise and they had a chat about internet porn. #LSSC pic.twitter.com/n1oW78DrXh— The Late Show (@colbertlateshow) July 31, 2018
Информацию об этом в вечернем шоу телеведущего Стивена Кольбера рассказал режиссёр Джадд Апатоу.
В 2006 году актёры и режиссёр встретились, чтобы обсудить романтическую комедию с Томом Крузом, которую они хотели снять, но фильм так и не вышел. Апатоу рассказал, что не помнит, как они заговорили про порнофильмы в Интернете, но отметил, что беседы с Рогеном часто сводятся к порно и марихуане.
Наличие порно в Сети удивило Круза. Роген пытался объяснить, что многие только там порно и смотрят. Круз, по словам Апатоу, не мог в это поверить.