Том Круз до 2006 года не знал, что в Интернете есть порно

Популярный американский актёр узнал об этом во время диалога с другой звездой Голливуда — Сетом Рогеном.

Актёр Том Круз до 2006 года даже не подозревал о существовании интернет-порно. То, что фильмы 18+ доступны в Сети, актёр узнал из разговора со своим коллегой Сетом Рогеном.

.@JuddApatow takes us back to when he brought @SethRogen to a meeting with @TomCruise and they had a chat about internet porn. #LSSC pic.twitter.com/n1oW78DrXh — The Late Show (@colbertlateshow) July 31, 2018

Информацию об этом в вечернем шоу телеведущего Стивена Кольбера рассказал режиссёр Джадд Апатоу.

В 2006 году актёры и режиссёр встретились, чтобы обсудить романтическую комедию с Томом Крузом, которую они хотели снять, но фильм так и не вышел. Апатоу рассказал, что не помнит, как они заговорили про порнофильмы в Интернете, но отметил, что беседы с Рогеном часто сводятся к порно и марихуане.