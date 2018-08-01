Игры с хорошим сценарием пользуются у геймеров большей популярностью

Поклонники видеоигр всё ещё ценят повествование в качестве ключевого элемента в произведениях интерактивного искусства.

Аналитики SuperData провели исследование. По их данным, для 50% геймеров сюжет стал одной из главных причин, почему они наслаждаются проектами для одиночного прохождения.

Среди других важных аспектов — прогрессия персонажа (63%), бои (52%), исследование мира (48%), открытый финал (41%) и художественное исполнение (40%). Аналитики уверены, что из-за высокого спроса на подобного рода проекты крупные издатели дают всё больше творческой свободы разработчикам.