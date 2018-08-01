Игры с хорошим сценарием пользуются у геймеров большей популярностью
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Поклонники видеоигр всё ещё ценят повествование в качестве ключевого элемента в произведениях интерактивного искусства.
Аналитики SuperData провели исследование. По их данным, для 50% геймеров сюжет стал одной из главных причин, почему они наслаждаются проектами для одиночного прохождения.
Среди других важных аспектов — прогрессия персонажа (63%), бои (52%), исследование мира (48%), открытый финал (41%) и художественное исполнение (40%). Аналитики уверены, что из-за высокого спроса на подобного рода проекты крупные издатели дают всё больше творческой свободы разработчикам.
Помимо этого, сейчас повествованию разработчики уделяют намного больше внимания. Подобные игры хорошо продаются. Например, в мае 2015 года "Ведьмак 3: Дикая охота" заработала 69 миллионов долларов, а в апреле 2018 года God of War заработала 131 миллион долларов.