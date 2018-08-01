Кадыров призвал жёстко наказать убийц российских журналистов в ЦАР

Также лидер Чечни считает, что нужно спросить с тех, кто организовывал эту поездку в Африку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что убийцы российских журналистов в Центральноафриканской Республике должны быть жёстко наказаны. Он написал об этом в своём канале в Telegram.

— В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго! — отметил Кадыров.

Он выразил надежду, что МИД и МВД России "сделают для этого всё необходимое", и отметил, что нужно строго спросить с организаторов поездки журналистов в ЦАР, — "кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности".

Что касается убийц журналистов, Рамзан Кадыров подчеркнул, что неправильно называть их представителями какой-то конфессии. Они — "уголовники, бандиты, преступники".

— Повторяю, что они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жёстко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева! — написал Кадыров.