Nintendo Switch купили 20 миллионов раз за полтора года

Компания Nintendo продолжает успешно продавать свою гибридную консоль Switch и игры для неё. Общее число реализованных копий консоли составило 19,67 миллиона единиц.

В общей сложности было продано 86 миллионов копий игр для этой консоли. Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild находятся в тройке самых успешных проектов. Игру про Марио купили более 11 миллионов раз.