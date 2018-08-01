Nintendo Switch купили 20 миллионов раз за полтора года
Гибридная консоль японской компании продолжает демонстрировать невероятные результаты.
Фото: © AP Photo/Koji Sasahara
Компания Nintendo продолжает успешно продавать свою гибридную консоль Switch и игры для неё. Общее число реализованных копий консоли составило 19,67 миллиона единиц.
В общей сложности было продано 86 миллионов копий игр для этой консоли. Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild находятся в тройке самых успешных проектов. Игру про Марио купили более 11 миллионов раз.
Также стало известно, что общая операционная прибыль Nintendo в этом году составила 274 миллиона долларов. Компания планирует реализовать ещё 20 миллионов консолей Switch до конца марта 2019 года.