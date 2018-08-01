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Опубликовано 1 августа 2018, 14:56

Nintendo Switch купили 20 миллионов раз за полтора года

Гибридная консоль японской компании продолжает демонстрировать невероятные результаты.

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Koji Sasahara

Фото: © AP Photo/Koji Sasahara

Компания Nintendo продолжает успешно продавать свою гибридную консоль Switch и игры для неё. Общее число реализованных копий консоли составило 19,67 миллиона единиц.

В общей сложности было продано 86 миллионов копий игр для этой консоли. Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild находятся в тройке самых успешных проектов. Игру про Марио купили более 11 миллионов раз.

Также стало известно, что общая операционная прибыль Nintendo в этом году составила 274 миллиона долларов. Компания планирует реализовать ещё 20 миллионов консолей Switch до конца марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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