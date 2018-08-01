Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 15:16

Сборы "Суперсемейки-2" уже превысили 1 миллиард долларов

Кадр из фильма &ldquo;Суперсемейка 2&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Суперсемейка 2/kinopoisk.ru

Новая анимационная лента стала уже третьим проектом Disney в этом году, который достиг этого результата.

Мировые кассовые сборы второй части мультфильма "Суперсемейка" студии Pixar превысили один миллиард долларов. Таким образом, вместе с "Чёрной Пантерой" и "Мстителями: Война бесконечности" мультфильм стал уже третьим проектом Disney в текущем году, который сумел достичь данного результата.

Также новая "Суперсемейка" стала пятым проектом из полнометражных мультфильмов ("Холодное сердце", "История игрушек — 3", "В поисках Дори", "Зверополис"), которому удалось собрать миллиард долларов.

Напомним, что в домашнем прокате мультфильм собрал 574 миллиона долларов. Зарубежные зрители принесли студии 430,9 миллиона долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Disney
  • pixar
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar