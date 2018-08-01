Сборы "Суперсемейки-2" уже превысили 1 миллиард долларов
Кадр из фильма “Суперсемейка 2”/kinopoisk.ru
Новая анимационная лента стала уже третьим проектом Disney в этом году, который достиг этого результата.
Мировые кассовые сборы второй части мультфильма "Суперсемейка" студии Pixar превысили один миллиард долларов. Таким образом, вместе с "Чёрной Пантерой" и "Мстителями: Война бесконечности" мультфильм стал уже третьим проектом Disney в текущем году, который сумел достичь данного результата.
Также новая "Суперсемейка" стала пятым проектом из полнометражных мультфильмов ("Холодное сердце", "История игрушек — 3", "В поисках Дори", "Зверополис"), которому удалось собрать миллиард долларов.
Напомним, что в домашнем прокате мультфильм собрал 574 миллиона долларов. Зарубежные зрители принесли студии 430,9 миллиона долларов.