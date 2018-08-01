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Опубликовано 1 августа 2018, 15:26

Fortnite едва не убила подростка

Фото: &copy; vk.com/fortnite

Фото: © vk.com/fortnite

Британские журналисты в очередной раз выступили с разоблачением популярных видеоигр.

На этот раз под удар попал популярный многопользовательский шутер в жанре королевской битвы Fortnite. Герой сюжета — 17-летний британский подросток Карл Томпсон из города Престон (северо-запад Англии).

Карл — опытный геймер, который до недавнего времени без проблем играл в GTA и Call of Duty. У него оставалось время на другие дела, в том числе на занятия спортом. Однако после знакомства с Fortnite у геймера начались проблемы.

Молодой человек всерьёз подсел на игру. Он начал отдавать ей всё свободное время — он играл в Fortnite по 12 и более часов сутки. Из-за этого он потерял сон и аппетит, подсел на амфетамины и довёл себя до серьёзного психологического истощения. Геймер даже хотел покончить с собой, чтобы больше не играть.

В итоге родители обратились за помощь к психотерапевту. Ему удалось оказать помощь геймеру.

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Сергей Сурепин
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