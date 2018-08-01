Fortnite едва не убила подростка

Британские журналисты в очередной раз выступили с разоблачением популярных видеоигр.

На этот раз под удар попал популярный многопользовательский шутер в жанре королевской битвы Fortnite. Герой сюжета — 17-летний британский подросток Карл Томпсон из города Престон (северо-запад Англии).

Карл — опытный геймер, который до недавнего времени без проблем играл в GTA и Call of Duty. У него оставалось время на другие дела, в том числе на занятия спортом. Однако после знакомства с Fortnite у геймера начались проблемы.

Молодой человек всерьёз подсел на игру. Он начал отдавать ей всё свободное время — он играл в Fortnite по 12 и более часов сутки. Из-за этого он потерял сон и аппетит, подсел на амфетамины и довёл себя до серьёзного психологического истощения. Геймер даже хотел покончить с собой, чтобы больше не играть.