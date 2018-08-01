Хакер вынудил популярного стримера перестать играть в PUBG

Популярный стример под псевдонимом Shroud столкнулся с достаточно необычной историей.

Геймер, который любит показывать свои игры на Twitch, столкнулся с хакером. Он использовал в игре PUBG-чит на летающую машину.

В итоге хакер настолько надоел стримеру, что тот решил завязать с игрой. Это произошло во время одной из трансляций. По словам некоторых пользователей, они уже встречали этого хакера в игре. Геймеры заявили, что у него очень много разных учётных записей, поэтому он не боится быть заблокированным.