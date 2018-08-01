Хакер вынудил популярного стримера перестать играть в PUBG
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Популярный стример под псевдонимом Shroud столкнулся с достаточно необычной историей.
Геймер, который любит показывать свои игры на Twitch, столкнулся с хакером. Он использовал в игре PUBG-чит на летающую машину.
В итоге хакер настолько надоел стримеру, что тот решил завязать с игрой. Это произошло во время одной из трансляций. По словам некоторых пользователей, они уже встречали этого хакера в игре. Геймеры заявили, что у него очень много разных учётных записей, поэтому он не боится быть заблокированным.
Когда хакер пролетел мимо, стримеру удалось убить его. Однако на этом история не закончилась. Как только Shroud запускал игру, то видел в матче того самого хакера на летающем автомобиле, который при помощи читов убивал стримера и его друга. Это надоело стримеру, поэтому он перестал играть.