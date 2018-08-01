Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2018, 15:47

Для британских детей-геймеров создают лечебницы

Фото: &copy;&nbsp;pexels.com

Фото: © pexels.com

Врачи уже вовсю работают над тем, чтобы в ближайшее время начать оказывать помощь детям-игроманам.

В Китае центры для лечения зависимых от видеоигр людей уже давно существуют, а теперь они появляются на Западе. Скоро в Британии начнут помогать юным пострадавшим — в стране создадут лечебницы для детей-игроманов.

В таких заведениях будут заниматься подростками и молодёжью в возрасте 12–20 лет. Речь идёт не о принудительном лечении всех геймеров: на терапию будут отправлять только тех юных геймеров, которые перестали ходить в школу и оказались изолированы от социума.

Глава психиатрического отдела клиник Генриетта Боуден-Джонс заявила, что игроманам требуется особенный подход в лечении. Связано это с тем, что "неврологические процессы" при зависимости от видеоигр отличаются от других более привычных зависимостей вроде алкоголя.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar