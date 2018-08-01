Для британских детей-геймеров создают лечебницы

Врачи уже вовсю работают над тем, чтобы в ближайшее время начать оказывать помощь детям-игроманам.

В Китае центры для лечения зависимых от видеоигр людей уже давно существуют, а теперь они появляются на Западе. Скоро в Британии начнут помогать юным пострадавшим — в стране создадут лечебницы для детей-игроманов.

В таких заведениях будут заниматься подростками и молодёжью в возрасте 12–20 лет. Речь идёт не о принудительном лечении всех геймеров: на терапию будут отправлять только тех юных геймеров, которые перестали ходить в школу и оказались изолированы от социума.