У 40% жителей КНДР есть смартфоны

Все устройства подключены к корейскому Интранету, а чтобы скачать приложение, нужно идти в специальный магазин.

Вопреки стереотипам, у жителей Северной Кореи есть смартфоны. Однако, чтобы закачать приложения, им приходится посещать специальные магазины, сообщает местный портал Nknews.

Согласно статистике издания, около 40% граждан Северной Кореи имеют смартфоны. Однако опыт использования гаджетами отличается от такового у других пользователей по всему миру. Например, в стране распространены смартфоны с особой операционной системой, похожей на Android. Также корейцы не могут скачать программы из Интернета, для этого им приходится посещать специальные магазины приложений.

В таких магазинах граждане КНДР могут поставить приложения, созданные местными разработчиками. Nknews рассказывает, что среди корейцев распространена программа "Мой спутник", через которую можно смотреть фильмы и читать книги. Также в КНДР популярна игра Mt. Paektu to Mt. Hanna, в которой нужно управлять крохотным мотоциклом.