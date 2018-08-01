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Опубликовано 1 августа 2018, 15:15

У 40% жителей КНДР есть смартфоны

Фото: &copy; AP Photo/Ahn Young-joon

Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon

Все устройства подключены к корейскому Интранету, а чтобы скачать приложение, нужно идти в специальный магазин.

Вопреки стереотипам, у жителей Северной Кореи есть смартфоны. Однако, чтобы закачать приложения, им приходится посещать специальные магазины, сообщает местный портал Nknews.

Согласно статистике издания, около 40% граждан Северной Кореи имеют смартфоны. Однако опыт использования гаджетами отличается от такового у других пользователей по всему миру. Например, в стране распространены смартфоны с особой операционной системой, похожей на Android. Также корейцы не могут скачать программы из Интернета, для этого им приходится посещать специальные магазины приложений.

В таких магазинах граждане КНДР могут поставить приложения, созданные местными разработчиками. Nknews рассказывает, что среди корейцев распространена программа "Мой спутник", через которую можно смотреть фильмы и читать книги. Также в КНДР популярна игра Mt. Paektu to Mt. Hanna, в которой нужно управлять крохотным мотоциклом.

Часть корейцев не устраивает способ распространения приложений через магазины. Некоторые научились скачивать их, передавая с одной карты памяти на другую. Разумеется, смартфоны местных жителей не имеют доступа к глобальному Интернету, поэтому они связываются друг с другом через внутреннюю Интрасеть.

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Андрей Ставицкий
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