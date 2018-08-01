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Опубликовано 1 августа 2018, 15:59

Сильные и независимые. В Сети появилось первое промо нового "Терминатора"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

На опубликованной картине изображены три главные героини, которые появятся в шестой части фильма.

В сети появилось первое промо, связанное с фильмом "Терминатор-6". На фотографии изображены три женщины: Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон.

Линда вернётся к роли Сары Коннор, Дэвис сыграет Грейс, а у Рейес важная роль Дэни Рамос, которая может появиться в будущих фильмах этой франшизы. Главного злодея играет Гэбриэл Луна ("Настоящий детектив — 2"). Также в ленте снимется Арнольд Шварценеггер.

Напомним, премьера нового фильма состоится 22 ноября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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