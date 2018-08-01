Сильные и независимые. В Сети появилось первое промо нового "Терминатора"

На опубликованной картине изображены три главные героини, которые появятся в шестой части фильма.

В сети появилось первое промо, связанное с фильмом "Терминатор-6". На фотографии изображены три женщины: Наталья Рейес, Маккензи Дэвис и Линда Хэмилтон.

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8 — Paramount Pictures (@ParamountPics) August 1, 2018

Линда вернётся к роли Сары Коннор, Дэвис сыграет Грейс, а у Рейес важная роль Дэни Рамос, которая может появиться в будущих фильмах этой франшизы. Главного злодея играет Гэбриэл Луна ("Настоящий детектив — 2"). Также в ленте снимется Арнольд Шварценеггер.