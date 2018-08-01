Перевороты, голод, смерть. Эксперт назвал ЦАР самым опасным регионом континента

Центральноафриканская Республика — центральная не только географически, но и по концентрации проблем, присущих всем её соседям.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов рассказал в интервью НСН, что в Центральной Африке убийство гражданских лиц, увы, не является редкостью. И члены съёмочной группы из России в лице Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — это не первые журналисты, которые там погибают.

— Центральноафриканская Республика — центральная не только географически, но и по другим проблемам, которые свойственны многим государствам Африки. Большинство стран Африки населены многочисленными межэтническими группами, плюс в регионе есть религиозные проблемы, — объясняет эксперт. — Страна является одной из самых бедных, доход на душу населения составляет чуть больше одного доллара в день. Люди голодают и вынуждены бросать свои места из-за вооружённых конфликтов, живут в ужасных условиях.

Африканист поясняет, что в этой стране, помимо прочего, происходит постоянная череда военных переворотов. А когда речь идёт о военном противостоянии и низком контроле территорий, журналистские аккредитации не могут гарантировать безопасность, указывает Желтов.

Говоря о группировке "Селека", которая, предположительно, может стоять за убийством журналистов, эксперт отмечает, что эта мусульманская организация была создана в результате вооружённого переворота во власти. Потом её пытались распускать, но даже в "разобранном" виде она постоянно фигурировала в локальных конфликтах, но уже с уклоном на криминал.