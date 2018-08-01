Российских журналистов в ЦАР перед убийством могли похитить и допрашивать

Местные СМИ отмечают, что съёмочная группа сделала большую ошибку, отправившись в поездку без сопровождения.

Российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, перед расстрелом могли похитить, а затем допрашивать. Об этом сообщает местный портал Palmarescentrafrique.com со ссылкой на собственные источники.

Издание подтвердило информацию о том, что к убийству Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко причастны боевики из группировки "Селека". Окрестности города Декоа, через который ехали россияне, находятся под контролем этой группировки.

СМИ отмечает, что граждане РФ совершили "большую ошибку", поехав через эту местность без сопровождения.