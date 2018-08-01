Власти ЦАР направили следователей на место обнаружения тел журналистов из России
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По информации МИД России, миссия будет работать на месте на протяжении трёх дней.
Власти Центральноафриканской Республики направили на место, где были обнаружены тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, правоохранительную миссию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что миссия будет работать там на протяжении трёх дней.
— Сегодня была направлена правоохранительная миссия на место, где были обнаружены трупы, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что такую информацию российской стороне представило руководство ЦАР.
Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватили около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.