Власти ЦАР направили следователей на место обнаружения тел журналистов из России

По информации МИД России, миссия будет работать на месте на протяжении трёх дней.

Власти Центральноафриканской Республики направили на место, где были обнаружены тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, правоохранительную миссию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что миссия будет работать там на протяжении трёх дней.

— Сегодня была направлена правоохранительная миссия на место, где были обнаружены трупы, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что такую информацию российской стороне представило руководство ЦАР.