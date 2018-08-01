В Госдуме цитатой Грибоедова ответили Порошенко на слова об иске против России
Пётр Порошенко. Фото: © Сайт президента Украины
По оценке парламентария, политик упражняется в самопиаре, поскольку предвыборная гонка в Незалежной уже началась.
Пётр Порошенко пытается создавать нелепые информационные поводы в преддверии президентских выборов, которые состоятся на Украине в 2019 году. Это мнение высказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
— Как сказал классик (Александр Грибоедов), "Что за комиссия, создатель". Толку, конечно, от неё никакого, зато появляется лишний повод пошуметь и представляется возможность потрясти кулаками, — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
По словам Шаргунова, Порошенко упражняется в самопиаре, поскольку предвыборная гонка в Незалежной уже началась. При этом депутат подчеркнул, что Киев может бесконечно создавать всевозможные комиссии и советы, однако проку от них не будет.
Ранее стало известно о планах президента Украины Петра Порошенко предъявить Москве судебный иск о возмещении мнимого ущерба, якобы "причинённого" российской стороной в Донбассе и Крыму. Лидер Незалежной подчеркнул, что нельзя "медлить ни минуты".