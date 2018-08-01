В ЦАР завершена процедура опознания погибших российских журналистов
Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
По предварительной информации, тела россиян должны доставить на родину 4 августа.
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) завершилась процедура опознания тел трёх погибших российских журналистов. Об этом сообщает Центр управления расследованиями.
— В настоящий момент процедура опознания тел завершена, и мы готовимся к возврату тел в Россию, который должен состояться 4 августа. Мы находимся в постоянном контакте с семьями погибших коллег и оказываем им необходимую помощь, — говорится в заявлении ЦУР.
Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватили около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.
В ЦУР уточнили, что намерены также провести собственное расследование обстоятельств гибели своих коллег. Вместе с тем ранее стало известно, что власти Центральноафриканской Республики направили на место, где были обнаружены тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, правоохранительную миссию.