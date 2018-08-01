В ЦАР завершена процедура опознания погибших российских журналистов

По предварительной информации, тела россиян должны доставить на родину 4 августа.

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) завершилась процедура опознания тел трёх погибших российских журналистов. Об этом сообщает Центр управления расследованиями.

— В настоящий момент процедура опознания тел завершена, и мы готовимся к возврату тел в Россию, который должен состояться 4 августа. Мы находимся в постоянном контакте с семьями погибших коллег и оказываем им необходимую помощь, — говорится в заявлении ЦУР.

Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватили около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.