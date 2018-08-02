В ООН не подтверждают информацию о пытках журналистов РФ перед убийством в ЦАР

Как сообщали некоторые СМИ, боевики могли остановить машину россиян, подвергнуть их допросу, а затем расстрелять.

Участники расследования обстоятельств гибели трёх российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) от миссии ООН не располагают данными, что россиян могли пытать перед смертью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Владимира Монтейро.

— У нас нет информации о том, что произошло до того момента, как мы нашли их тела. Так что я не могу подтвердить эту информацию, — сказал Монтейро, отметив, что власти ЦАР предпринимают всевозможные попытки установить обстоятельства гибели россиян. — Сейчас ведётся расследование, но на данный момент нет каких-то результатов.

Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватило около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.