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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 03:46

В Черногории россиянку арестовали за вымогательство денег за украденный iPhone

Город Бар. Фото: &copy; flickr.com/Alexandra Zakharova

Город Бар. Фото: © flickr.com/Alexandra Zakharova

Полиция города Бар в Черногории арестовала 18-летнюю россиянку и 19-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денежных средств. В полицию обратился россиянин, который сообщил о краже его IPhone 8. Через социальную сеть за возвращение телефона у него требовали 300 евро, сообщает агентство новостей CDM.

Пострадавший согласился передать чуть меньшую сумму за телефон. Он отдал соотечественнице и её другу 200 евро, после чего те были арестованы. Украденный телефон и деньги вернули владельцу.

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Эмила Сидорова
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