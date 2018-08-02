В Черногории россиянку арестовали за вымогательство денег за украденный iPhone

Полиция города Бар в Черногории арестовала 18-летнюю россиянку и 19-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денежных средств. В полицию обратился россиянин, который сообщил о краже его IPhone 8. Через социальную сеть за возвращение телефона у него требовали 300 евро, сообщает агентство новостей CDM.