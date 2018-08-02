В Черногории россиянку арестовали за вымогательство денег за украденный iPhone
Город Бар. Фото: © flickr.com/Alexandra Zakharova
Полиция города Бар в Черногории арестовала 18-летнюю россиянку и 19-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денежных средств. В полицию обратился россиянин, который сообщил о краже его IPhone 8. Через социальную сеть за возвращение телефона у него требовали 300 евро, сообщает агентство новостей CDM.
Пострадавший согласился передать чуть меньшую сумму за телефон. Он отдал соотечественнице и её другу 200 евро, после чего те были арестованы. Украденный телефон и деньги вернули владельцу.