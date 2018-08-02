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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 09:38

В МИД заявили, что на телах убитых в ЦАР журналистов не обнаружено следов пыток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: &copy;РИА Новости/Валерий Мельников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Ранее в ООН не подтвердили информацию о том, что Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли пытать перед убийством.

В МИД РФ сообщили, что врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, зафиксированы только огнестрельные ранения.

— При первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения, — приводит ТАСС её слова.

Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Сообщалось, что перед убийством их захватила группа, состоящая из примерно десяти человек в тюрбанах. Местные СМИ писали, что журналистов могли похитить и допрашивать. Как ранее писал Лайф, в ООН не подтверждают информацию о пытках.

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Майя Селезнёва
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