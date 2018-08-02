В МИД заявили, что на телах убитых в ЦАР журналистов не обнаружено следов пыток

Ранее в ООН не подтвердили информацию о том, что Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли пытать перед убийством.

В МИД РФ сообщили, что врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, зафиксированы только огнестрельные ранения.

— При первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения, — приводит ТАСС её слова.