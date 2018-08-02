Опытных следователей и криминалистов из России могут направить в ЦАР

Российская сторона продолжает расследование по уголовному делу об убийстве журналистов в этом регионе.

Опытных следователей и криминалистов из России могут направить в Центральноафриканскую Республику для выяснения обстоятельств гибели журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По крайней мере, такую возможность обсуждают сейчас Следственный комитет совместно с российским МИД.

Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, действующее законодательство позволяет российским следственным органам проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за границей, если будет получено согласие от принимающей стороны.

— Доказательства, собранные таким образом, считаются допустимыми и могут быть использованы при расследовании уголовного дела и последующем его рассмотрении судом, — проинформировала она.

Напомним, 31 июля в ЦАР были убиты российские журналисты. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватило около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.