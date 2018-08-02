Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 12:26

Илон Маск выпустит Pokemon Go для электромобиля Tesla

Фото: &copy; Tesla

Фото: © Tesla

По словам американского предпринимателя, он уже начал искать разработчиков под эти задачи.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск опубликовал сообщение о том, что он работает над новым программным обеспечением для электромобилей. В одном из сообщений Маск рассказал, что компания будет интегрировать в авто видеоигры.

По словам Маска, ему уже можно присылать свои предыдущие работы, чтобы в дальнейшем обсудить новые разработки. Один из пользователей уточнил, не собирается ли Маск адаптировать для Tesla игру Pokemon Go. Предприниматель ответил, что ему нужно "что-то вроде этого".

Напомним, в апреле 2015 года Маск признался в любви к видеоиграм. По его словам, именно игры помогли ему достичь успехов в предпринимательстве и пробудили интерес к компьютерам. Самые любимые игры Маска — Civilization, Warcraft, Bioshock и симулятор космических запусков Kerbal Space Program.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • tesla
  • Илон Маск
  • pokemongo
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar