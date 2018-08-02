Илон Маск выпустит Pokemon Go для электромобиля Tesla

По словам американского предпринимателя, он уже начал искать разработчиков под эти задачи.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск опубликовал сообщение о том, что он работает над новым программным обеспечением для электромобилей. В одном из сообщений Маск рассказал, что компания будет интегрировать в авто видеоигры.

If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

По словам Маска, ему уже можно присылать свои предыдущие работы, чтобы в дальнейшем обсудить новые разработки. Один из пользователей уточнил, не собирается ли Маск адаптировать для Tesla игру Pokemon Go. Предприниматель ответил, что ему нужно "что-то вроде этого".