Создатели Dota 2 назвали дату выхода своей новой игры Artifact

Сразу игрокам будет доступно 280 карт. Геймеры смогут покупать и продавать их на торговой площадке Steam. При покупке каждый получает две колоды, состоящие из 5 карт героев, 9 карт предметов и 40 прочих карт. Помимо этого, стало известно о том, что за покупку выдаётся 10 паков с 12 случайными картами. Паки будут продаваться и отдельно — 2 доллара за каждый.