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Опубликовано 2 августа 2018, 12:46

Создатели Dota 2 назвали дату выхода своей новой игры Artifact

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Новая игра от культовых разработчиков будет стоить 20 долларов. Она будет доступна 28 ноября.

Компания Valve назвала дату выхода игры Artifact. Игра будет доступна в сервисе Steam на Windows, Linux и Mac уже 28 ноября.

Сразу игрокам будет доступно 280 карт. Геймеры смогут покупать и продавать их на торговой площадке Steam. При покупке каждый получает две колоды, состоящие из 5 карт героев, 9 карт предметов и 40 прочих карт. Помимо этого, стало известно о том, что за покупку выдаётся 10 паков с 12 случайными картами. Паки будут продаваться и отдельно — 2 доллара за каждый.

Также в 2019 году игра будет доступна на iOS и Android. Она будет стоить 20 долларов.

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Сергей Сурепин
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