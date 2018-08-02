Создатели Dota 2 назвали дату выхода своей новой игры Artifact
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Новая игра от культовых разработчиков будет стоить 20 долларов. Она будет доступна 28 ноября.
Компания Valve назвала дату выхода игры Artifact. Игра будет доступна в сервисе Steam на Windows, Linux и Mac уже 28 ноября.
Сразу игрокам будет доступно 280 карт. Геймеры смогут покупать и продавать их на торговой площадке Steam. При покупке каждый получает две колоды, состоящие из 5 карт героев, 9 карт предметов и 40 прочих карт. Помимо этого, стало известно о том, что за покупку выдаётся 10 паков с 12 случайными картами. Паки будут продаваться и отдельно — 2 доллара за каждый.
Также в 2019 году игра будет доступна на iOS и Android. Она будет стоить 20 долларов.