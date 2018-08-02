Мьянма подарила России трёх слонят

Детёнышей передадут театру "Уголок дедушки Дурова", у которого есть опыт обучения этих животных.

В сентябре в Москву доставят трёх азиатских слонят в возрасте четырёх лет — это три самки, которым пока ещё не выбрали русские имена. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, это подарок Правительства Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией.

Детёнышей передадут театру "Уголок дедушки Дурова", у которого есть опыт обучения этих животных, а также всё необходимое для их содержания.

— Они будут жить и учиться на артистов под руководством художественного руководителя народного артиста России Юрия Дурова и его дочери артистки-дрессировщицы Натальи Дуровой, — сообщается на сайте столичного правительства.

Азиатские (или индийские) слоны — вторые по величине сухопутные животные после африканских слонов, вес взрослых самок может достигать порядка четырёх тонн. Отмечается, что в природе они живут около 50 лет, а в неволе — 70–80 лет.