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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 14:44

Мьянма подарила России трёх слонят

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Детёнышей передадут театру "Уголок дедушки Дурова", у которого есть опыт обучения этих животных.

В сентябре в Москву доставят трёх азиатских слонят в возрасте четырёх лет — это три самки, которым пока ещё не выбрали русские имена. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, это подарок Правительства Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией.

Детёнышей передадут театру "Уголок дедушки Дурова", у которого есть опыт обучения этих животных, а также всё необходимое для их содержания.

— Они будут жить и учиться на артистов под руководством художественного руководителя народного артиста России Юрия Дурова и его дочери артистки-дрессировщицы Натальи Дуровой, — сообщается на сайте столичного правительства.

Азиатские (или индийские) слоны — вторые по величине сухопутные животные после африканских слонов, вес взрослых самок может достигать порядка четырёх тонн. Отмечается, что в природе они живут около 50 лет, а в неволе — 70–80 лет.

Отметим, сейчас в Московском зоопарке проживает четыре азиатских слона, в том числе малыш Филимон, который появился на свет весной прошлого года. Его родители Памир (37 лет) и Пипита (36 лет) прибыли в столичный зверинец в 1985 году.

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Алиса Зайченко
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