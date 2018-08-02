Steam пользуется всё меньше людей. Виновата Fortnite

Оказалось, что геймеры реже начали открывать клиент-сервисы цифровой дистрибуции. Процент играющих снизился до 31.

Сервис для отслеживания активности SteamSpy опубликовал статистику по тому, как часто пользователи запускают Steam. Оказалось, что всё меньше людей начали запускать игры в сервисе цифровой дистрибуции от компании Valve.

В частности стало известно, что процент играющих пользователей снизился с 38 до 31. Вместе с этим стало известно, что теперь геймеры в целом реже запускают это приложение на своих компьютерах.