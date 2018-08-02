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Опубликовано 2 августа 2018, 13:26

Steam пользуется всё меньше людей. Виновата Fortnite

Фото &copy;&nbsp;Epic Games

Фото © Epic Games

Оказалось, что геймеры реже начали открывать клиент-сервисы цифровой дистрибуции. Процент играющих снизился до 31.

Сервис для отслеживания активности SteamSpy опубликовал статистику по тому, как часто пользователи запускают Steam. Оказалось, что всё меньше людей начали запускать игры в сервисе цифровой дистрибуции от компании Valve.

В частности стало известно, что процент играющих пользователей снизился с 38 до 31. Вместе с этим стало известно, что теперь геймеры в целом реже запускают это приложение на своих компьютерах.

Аналитики связывают эту тенденцию с ростом популярности Fortnite. Дело всё в том, что королевская битва доступна в отдельном клиенте, поэтому геймеры стали пренебрегать активностью в Steam.

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Сергей Сурепин
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