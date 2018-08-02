League of Legends получит режим королевской битвы
Фото: © Riot Games, Inc.
Разработчики решили запрыгнуть на волну популярности нового режима, который доступен в Fortnite и PUBG.
Студия Riot Games анонсировала новый игровой режим для League of Legends. Он получил название Nexus Blitz.
Основная цель нового режима — подарить геймерам новые ощущения от уже знакомой формулы с помощью особых игровых приёмов. В новом режиме правила игры будут прежние. Задача — уничтожить вражеский Нексус. Разница заключаться будет только в том, как выстроен этот процесс.
По словам разработчиков, карта в новом режиме очень маленькая и от части напоминает "Проклятый лес". Игроки при этом делятся на две команды по пять человек. Команда состоит из трёх лейнеров и двух лесников. Сейчас новый режим доступен на тестовых серверах.