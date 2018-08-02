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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 17:49

League of Legends получит режим королевской битвы

Фото: &copy;&nbsp;Riot Games, Inc.

Фото: © Riot Games, Inc.

Разработчики решили запрыгнуть на волну популярности нового режима, который доступен в Fortnite и PUBG.

Студия Riot Games анонсировала новый игровой режим для League of Legends. Он получил название Nexus Blitz.

Основная цель нового режима — подарить геймерам новые ощущения от уже знакомой формулы с помощью особых игровых приёмов. В новом режиме правила игры будут прежние. Задача — уничтожить вражеский Нексус. Разница заключаться будет только в том, как выстроен этот процесс.

По словам разработчиков, карта в новом режиме очень маленькая и от части напоминает "Проклятый лес". Игроки при этом делятся на две команды по пять человек. Команда состоит из трёх лейнеров и двух лесников. Сейчас новый режим доступен на тестовых серверах.

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Сергей Сурепин
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