League of Legends получит режим королевской битвы

Основная цель нового режима — подарить геймерам новые ощущения от уже знакомой формулы с помощью особых игровых приёмов. В новом режиме правила игры будут прежние. Задача — уничтожить вражеский Нексус. Разница заключаться будет только в том, как выстроен этот процесс.

По словам разработчиков, карта в новом режиме очень маленькая и от части напоминает "Проклятый лес". Игроки при этом делятся на две команды по пять человек. Команда состоит из трёх лейнеров и двух лесников. Сейчас новый режим доступен на тестовых серверах.