Замглавреда ЦУР Ходорковского допрашивают по делу об убийстве журналистов

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев отправились в Центральноафриканскую Республику на съёмки документального фильма о ЧВК по заказу данного проекта.

СК вызвал на допрос заместителя главреда Центра управления расследованиями (ЦУР) Анастасию Горшкову по делу о гибели российских журналистов в Центральной Африке. Об этом сообщает сайт "МБХ медиа" со ссылкой на главу проекта Андрея Коняхина. По его словам, допрос ведётся уже несколько часов. Другие детали неизвестны.

Отметим, что именно медиапроект Михаила Ходорковского являлся заказчиком документального фильма, который снимали в этом регионе Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Лента должна была быть посвящена работе российских инструкторов в ЦАР.