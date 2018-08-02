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Регион
Опубликовано 2 августа 2018, 17:39

Киберспортивная команда тренируется в доме, похожем на космический корабль

Фото &copy; OMG

Фото © OMG

Журналисты Kotaku показали, как выглядит тренировочный центр киберспортивной команды OMG.

Оказалось, что база китайской спортивной организации выполнена в стиле космического корабля. Помещение расположено в Шанхае. Его масштаб — 2 тысячи квадратных метров.

Фото © OMG

Фото © OMG

Фото © OMG

Фото © OMG

Фото © OMG

Фото © OMG

Над центром работала дизайнерская студия GuTeng, оформив трёхэтажное помещение как космический корабль. Она вдохновлялась фильмом "Игра Эндера" 2013 года режиссёра Гэвина Худа.

Напомним, что китайскую организацию OMG создали в 2012 году. Изначально у организации был состав по League of Legends. Теперь у OMG есть команда для PUBG. В этом центре команда базируется с марта 2017 года.

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Сергей Сурепин
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