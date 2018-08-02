Автор игры для знакомства с девушками выпустит продолжение. Там будут феминистки
Фото © RLR Training Inc
В новой части игры Super Seducer можно будет разыгрывать ситуации не только от лица парня, но и девушки.
Британский тренер по пикапу и автор книги с советами по этой теме Ричард Ла Руина и студия RLR Training Inc. анонсировали продолжение игры Super Seducer. Симулятор знакомств получит продолжение уже 12 сентября.
Первая часть игры представляла собой симулятор общения с девушками. Игра выглядит как интерактивное кино, но графика в ней отсутствует — вместо этого авторы использовали специально записанные видеоролики с реальными актёрами, а главного персонажа сыграл сам Ла Руина.
Цель оригинальной игры — выбор нескольких правильных вариантов поведения в разных ситуациях, чтобы знакомство с девушкой получилось успешным. В новой части разработчики добавят возможность вести диалог от лица девушки, а также добавят в игру феминисток.