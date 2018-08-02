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Опубликовано 2 августа 2018, 17:29

Автор игры для знакомства с девушками выпустит продолжение. Там будут феминистки

Фото &copy; RLR Training Inc

Фото © RLR Training Inc

В новой части игры Super Seducer можно будет разыгрывать ситуации не только от лица парня, но и девушки.

Британский тренер по пикапу и автор книги с советами по этой теме Ричард Ла Руина и студия RLR Training Inc. анонсировали продолжение игры Super Seducer. Симулятор знакомств получит продолжение уже 12 сентября.

Первая часть игры представляла собой симулятор общения с девушками. Игра выглядит как интерактивное кино, но графика в ней отсутствует — вместо этого авторы использовали специально записанные видеоролики с реальными актёрами, а главного персонажа сыграл сам Ла Руина.

Цель оригинальной игры — выбор нескольких правильных вариантов поведения в разных ситуациях, чтобы знакомство с девушкой получилось успешным. В новой части разработчики добавят возможность вести диалог от лица девушки, а также добавят в игру феминисток.

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Сергей Сурепин
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