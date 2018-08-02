Родители начали платить "репетиторам" за обучение их детей игре в Fortnite

Сами юные геймеры говорят, теперь их друзья будут думать о том, что они жульничают.

Сейчас в Fortnite играет более 125 миллионов человек по всему миру. Популярность многопользовательского шутера продолжает расти, а некоторые родители даже готовы платить за занятия у профессиональных геймеров, чтобы подтянуть навыки своих детей в королевской битве.

Некоторые родители мечтают, что их ребёнок пойдёт в киберспорт, а кто-то просто хочет помочь детям не проигрывать своим ровесникам. На сайтах вроде Gamer Sensei и Bidvine в период с марта по июль 2018 года наняли более 1400 тренеров по Fortnite.